Domani, sabato 23 novembre alle 18, presso la Sala Espositiva ‘Gino Strada’, l’autrice e narratrice Roberta Chesi sarà protagonista di ‘Senza Paura’: una serie di letture, ‘alta voce’, sul tema della violenza di genere.

E’ questo l’evento che porterà alla celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, fissata per lunedì 25 novembre, con la Casa comunale e il Castello di Casalgrande illuminati di rosso a partire dalle 17.

“L’Amministrazione comunale di Casalgrande è onorata di poter ospitare Roberta Chesi in occasione di una ricorrenza sempre più significativa per ciò che riguarda la difesa delle donne da qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica”, sono le parole del Vicesindaco Valeria Amarossi nell’accogliere l’autrice.

“Testi e canti saranno il filo conduttore di un viaggio tra le varie epoche per far comprendere che la violenza si annida tra noi anche nelle forme più subdole – prosegue il Vicesindaco -. Le statistiche, purtroppo, ci parlano di casi sempre crescenti di violenza sulle donne, alcuni dei quali sfociano anche in femminicidio. Basti evidenziare che dall’inizio del 2024, nella sola provincia di Reggio Emilia, sono stati 276 gli episodi denunciati di violenza di genere”.

“Un dato che deve imporre a tutta la collettività una profonda riflessione sull’educazione e il rispetto che dedichiamo a noi stessi e agli altri, unitamente alla trasmissione di valori positivi a chiunque sia accanto a noi”, conclude Amarossi.

Le letture di Roberta Chesi saranno accompagnate dalle note di Andrea Gambarelli.

L’ingresso è libero.