Chi rimane: evento a cura dell’Associazione Non è Colpa Mia che si terrà il giorno 23 Novembre 2024 alle ore 18,30 presso il Crogiolo Marazzi, a Sassuolo Via Radici in Monte

n.70, con il Patrocinio del Comune di Sassuolo, nonché con il Patrocinio del Lions Club

Sassuolo, dell’Ospedale di Sassuolo, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena

e della Marazzi Group Srl.

È un evento culturale ed artistico sul tema della violenza contro le donne e fa parte delle

iniziative dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico che si svolgono in occasione

del 25 Novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le

donne.

In particolare si vuole focalizzare l’attenzione sugli orfani di femminicidio, quindi su chi

rimane.

Questo progetto nasce dall’urgenza di dare voce a chi ha vissuto una doppia tragedia: la

perdita violenta della madre e l’incertezza di un futuro segnato dall’isolamento emotivo e

sociale. Vogliamo portare all’attenzione pubblica il bisogno impellente di un intervento

multidisciplinare che includa supporto psicologico, economico e giuridico per gli orfani di

femminicidio e le famiglie che li accolgono.

Interverranno su questi temi il Dott. Mario Paternoster, Vice Questore Aggiunto e

Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Modena, relazionerà in merito

all’intervento da parte della Polizia di Stato portando anche casi recenti accaduti sul

nostro territorio; il Dott. Maurizio Montanari, psicologo e psicoterapeuta, relazionerà in

ordine al trauma degli orfani ed ai possibili percorsi di recupero; la Dott.ssa Mara Rita

Pantani, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Reggio Emilia, relazionerà in merito

alle tutele giuridiche previste per gli orfani di femminicidio portando anche casi recenti

avvenuti sul nostro territorio; la Dott.ssa Paola Elisa Rossetti relazionerà in merito al

ruolo dei Servizi Sociali in tutela degli orfani di femminicidio.

L’evento sarà presentato e moderato dall’Avv. Angela Ninzoli e dall’Avv. Simona Fiandri.