La Polizia Stradale di Reggio Emilia, in questo ultimo fine settimana, ha effettuato controlli mirati lungo le maggiori arterie della provincia di Reggio Emilia, nell’ambito dei così detti “servizi prevenzione stragi del sabato sera”, il cui obiettivo è quello di evitare l’alto volume di incidenti che si verifica nelle strade italiane, per lo più, durante il venerdì ed il sabato sera, contrastando il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza degli stupefacenti.

I numerosi controlli, articolati con dispositivi complessi di varie pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia e dei suoi Distaccamenti di Guastalla e Castelnovo Né Monti, hanno permesso di sottoporre a prove specifiche oltre 40 conducenti di auto e motoveicoli. Il risultato è stato di 13 patenti ritirate ed altrettanti conducenti segnalati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Si tratta di conducenti di un’età maggiore di 28 anni, mentre nessuno dei tanti neo-patentati controllati è risultato positivo all’alcol test.

Il servizio attuato dalla Polizia Stradale ha avuto la collaborazione del personale Sanitario della locale Questura, il quale ha svolto accertamenti sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, con particolare attenzione al contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. A tale scopo sono stati utilizzati strumenti precursori e relativi Kit diagnostici per il controllo preliminare della presenza di stupefacenti, che prevedono il prelievo della saliva del conducente direttamente su strada attraverso test rapidi di screening.

I controlli continueranno nei prossimi giorni, nell’ambito di diverse fasce orarie.