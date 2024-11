Mercoledì 27 novembre alle ore 20.30 alla Biblioteca Mabic è in programma la presentazione del libro “Noi due siamo uno” di Matteo Spicuglia, dedicato alla storia di Andrea Soldi, deceduto nell’agosto del 2015 per le conseguenze di un trattamento sanitario obbligatorio. L’iniziativa è promossa dall’Associazione In-Contromano Maranello in collaborazione con Nuova Proloco Prignano sulla Secchia Con il patrocinio del Comune di Maranello. L’ingresso è gratuito.

Dopo i saluti Istituzionali di Luigi Zironi, Sindaco di Maranello e Presidente dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e di Federica Ronchetti, Direttore del Distretto di Sassuolo e dell’Unità Operativa Complessa Psicologia Clinica e di Comunità, è previsto l’intervento di Giuseppa Caloro, Direttore Struttura Complessa – Salute Mentale Adulti Area Sud, di Maria Cristina Soldi, di Matteo Spicuglia in collegamento da Torino.