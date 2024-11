Pietro Ragni, vicepresidente dell’Ordine dei Medici, dibatterà questo martedì, 26 novembre, sul tema “Tre parole della cura: gentilezza, competenza, inclusione” in Sala Bruno Casini al Polo Made. L’appuntamento rientra nella rassegna “La parola agli scienziati” che ha già ospitato la senatrice a vita Elena Cattaneo in una serata dedicata alla ricerca declinata al femminile.

«Già nel 1700 c’era chi diceva che il medico debba sapere fare due cose: avere la competenza tecnica per capire qual è il problema di salute della persona e indicare l’intervento da fare; poi anche stabilire una relazione con il paziente che non è solo l’essere affabili e “di buone maniere”, ma serve per non far sentire sola la persona nella sofferenza e nel dubbio, per capire meglio qual è il problema di quella persona e per comunicarlo in un modo efficace per la sua salute».

Il 10 dicembre sarà la presidente dell’Ordine dei medici Anna Maria Ferrari a esporre il tema “Telemedicina e Intelligenza artificiale in Medicina”. La rassegna si chiuderà poi martedì 21 gennaio, questa volta alla Biblioteca Salvemini, con la presentazione del libro “Noi siamo natura. Un nuovo modo di stare al mondo” di e con Gianfranco Bologna, Presidente onorario della comunità scientifica WWF Italia. Tutti gli appuntamenti si terranno alle ore 21.