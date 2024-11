L’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Cultura, in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado hanno scelto di promuovere la rassegna cinematografica denominata “Il Cinema a Scuola”. Un ciclo di proiezioni mattutine, completamente gratuite, rivolte alle scuole del territorio ed in replica al pomeriggio o in prima serata (sempre ad ingresso libero e gratuito) dedicato ai cittadini e appassionati.

Le date e i film in programma:

28 e 29 Novembre 2024 : “Prendi il volo” (ore 9 scuole / ore 17.30 per i cittadini)

: “Prendi il volo” (ore 9 scuole / ore 17.30 per i cittadini) 27 Gennaio 2025 : “Quel giorno tu sarai” (ore 8.30 e ore 11 riservato alle scuole)

: “Quel giorno tu sarai” (ore 8.30 e ore 11 riservato alle scuole) 10 Febbraio 2025 : “La rosa dell’Istria” (ore 8.30 e ore 11 riservato alle scuole)

: “La rosa dell’Istria” (ore 8.30 e ore 11 riservato alle scuole) 5 e 6 Marzo 2025 : “C’è Ancora Domani” (ore 9 scuole / ore 20.45 per i cittadini)

: “C’è Ancora Domani” (ore 9 scuole / ore 20.45 per i cittadini) 14 e 15 Aprile 2025: “Kung Fu Panda 4” (ore 9 scuole / ore 17.30 per i cittadini)

L’ingresso a tutte le proiezioni è gratuito, fino a esaurimento sedute: non ci accettano prenotazioni. Una rassegna che nel suo primo appuntamento ha già registrato l’iscrizione di oltre 400 alunni delle scuole dell’infanzia e primaria, coinvolte nell’ambito delle attività didattiche pensate per gli istituti scolastici.

“L’iniziativa del cinema gratuito a Mirandola rappresenta un’opportunità straordinaria per avvicinare ancora più persone alla magia del grande schermo – commenta con soddisfazione l’Assessore Marina Marchi – Vogliamo offrire a tutti i cittadini specialmente ai bambini e alle loro Famiglie, senza distinzione, un momento di svago, riflessione e condivisione. Un grazie speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questo esperimento, a conferma che collaborare per il bene comune, può fare la differenza.”