Ultimo giorno per il Festival della Scienza Medica, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, in programma nel Complesso Universitario di Santa Lucia, che oggi ospita, tra i molti esperti, il Prof. John Ioannidis della Stanford University, che interverrà sul tema della Biomedical Data Science e della statistica (alle 9.00).

Attesi anche il Prof. Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, che parlerà di sostenibilità e accesso alle terapie innovative, e il Prof. Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Mario Negri, che discuterà di farmacia e costi (alle 11.40).

L’Università di Bologna patrocina il Festival promosso da Fondazione Carisbo al quale partecipano Intesa Sanpaolo – Main sponsor – l’Associazione italiana ospedalità privata provincia di Bologna e Dompé Farmaceutici S.p.A.