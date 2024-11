Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di Imola, per consentire attività nell’ambito dei lavori di ampliamento a quattro corsie, secondo il seguente programma: dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona; dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 novembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.

Sul Raccordo di Casalecchio (R14), è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Bologna Casalecchio. La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata verso la A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 novembre; dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 novembre. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, oppure alla stazione di Valsamoggia o di Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli.

Si ricorda che la stazione di Bologna Casalecchio è chiusa in entrata verso Ancona/Padova, fino alle 23:00 di sabato 30 novembre, per consentire il completamento delle attività di ripristino dell’infrastruttura in prossimità della stazione di Bologna Casalecchio, a seguito dei danni causati dal maltempo.