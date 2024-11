Questa mattina è arrivato l’albero di Natale della Città di Bologna, donato anche quest’anno dal Comune di Lizzano in Belvedere per essere allestito in piazza del Nettuno. Il sindaco Matteo Lepore accenderà le luci dell’albero sabato 30 novembre alle 18.

L’albero è stato selezionato dalla Polizia locale tra diversi esemplari candidati all’abbattimento per la loro pericolosità. Si tratta di un bellissimo abete che svettava nel giardino condominiale in via Panoramica a Vidiciatico, sul tornante della provinciale verso il Corno alle Scale e che minacciava di precipitare sulla strada.

È un abete rosso di 27/28 metri circa e verrà collocato nella sua sede tradizionale di piazza Nettuno dove, dopo l’allestimento, verrà acceso dal Sindaco con la consueta cerimonia, il 30 novembre alle 18. Nella piazza ci saranno anche lo stand della montagna allestito per l’occasione, in collaborazione con l’Associazione Castanicoltori Alta Valle del Reno e della Scuola Sci Corno alle Scale, e l’accompagnamento del Coro Monte Pizzo.