La vicesindaca Emily Clancy e la vice comandante della Polizia Locale Antonella Sava hanno inaugurato oggi pomeriggio la “stanza multicolore” al secondo piano della sede della Polizia Locale in via Ferrari 42.

La stanza è uno spazio che nasce per accogliere e sostenere chi ha subito violenza affinché possa ricevere aiuto a denunciare l’accaduto, in un ambiente protetto, riservato, accogliente e in grado di trasmettere azioni positive che possano aiutare un futuro di cambiamento.

La sala è stata intitolata a Loretta Corneti, scomparsa da pochi anni, che nel 1975 è stata la prima donna motociclista, a livello cittadino e nazionale, ad inserirsi in un ambito lavorativo esclusivamente maschile come la Polizia Locale.

Una donna simbolo di coraggio e di cambiamento culturale quindi, entrambi elementi che si rendono necessari, oggi più che mai, per fermare il fenomeno della violenza domestica.

La sala non è destinata solo alle donne, ma anche a tutte le persone che subiscono violenza a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. Inoltre, nella stanza è presente anche uno spazio dedicato ai più piccoli che potrebbero essere al seguito.

Questa sala fa parte delle “stanze rosa”, previste dal protocollo d’intesa promosso dal Comune di Bologna nel 2017 e sottoscritto dalla Città metropolitana di Bologna e dall’Arma dei Carabinieri, oltre ad altri soggetti, per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza nell’ambito delle relazioni di intimità.