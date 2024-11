La biblioteca è il luogo perfetto per parlare di libri, soprattutto quando le novità da leggere sono tante e si avvicina il periodo dell’anno in cui regalare storie è sempre una buona idea.

Venerdì 29 novembre, alle 18,30, è in programma un nuovo appuntamento con “Accetta un consiglio!”, il viaggio partecipato fra le novità editoriali curato in questa occasione dall’esperta di libri Alessandra Burzacchini, al BLA di Fiorano Modenese. L’incontro gratuito e aperto a tutti suggerisce tante proposte di lettura da regalare oppure da mettere sul proprio comodino.

Per info è possibile telefonare al numero 0536 833403 oppure scrivere una mail a biblioteca@fiorano.it.

Autori e autrici del panorama nazionale e internazionale saranno al centro dell’appuntamento che, in un’ora di tempo, accompagna alla scoperta di libri usciti di recente. Guillaume Musso, Joyce Maynard, Fabiano Massimi, Federica Manzon ed Eshkol Nevo sono solo alcuni dei protagonisti proposti da Alessandra Burzacchini, che condividerà anticipazioni, curiosità e suggestioni per stimolare alla lettura dei libri che potranno essere presi in prestito direttamente in biblioteca.

Alessandra Burzacchini insegna Lettere alle superiori a Carpi. Collaboratrice della biblioteca “A. Loria”, fa parte della giuria del premio e presenta scrittori e scrittrici durante la Festa del Racconto. Conduce gruppi di lettura e cura rubriche sulla lettura. Nel 2008 è stata pubblicata la sua raccolta di racconti “In un’aria di vetro” (Edizioni Il Molo di Viareggio) e nel 2012 il romanzo “Blu Principe” (Edizioni Artestampa), che ha ottenuto premi e riconoscimenti a Cava dei Tirreni e al concorso letterario nazionale “ScriviRimini”.