La Presidente, Morena Silingardi, ha convocato per giovedì 28 novembre 2024, alle ore 19.00, il Consiglio comunale di Fiorano Modenese, presso Casa Corsini, per la trattazione di 17 punti all’ordine del giorno, il primo dei quali prevede il collegamento con Dario Vassallo, cittadino onorario del Comune dal 2019, all’indomani degli sviluppi delle indagini sull’omicidio del fratello, Angelo vassallo, il Sindaco Pescatore.

1. Collegamento con Dario Vassallo – Cittadino onorario del Comune di Fiorano Modenese.

2. Ordine del giorno presentato dal consigliere Costanzo del gruppo consiliare “Impegno Comune” portante ad oggetto: “Angelo Vassallo il Sindaco pescatore”.

3. Interrogazione presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e Risolvere” portante ad oggetto: “Interventi urgenti da eseguirsi nel parco pubblico adiacente le scuole elementari Menotti a Spezzano”.

4. Interrogazione presentata dalla consigliera Gilioli del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Interrogazione sul servizio di fornitura pasti e servizi accessori alla ristorazione scolastica/servizio mense”.

5. Interrogazione presentata dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Pericoli per pedoni e velocipedi nel passaggio pedonale di recente realizzazione lungo Via San Giovanni Evangelista all’altezza della rotonda con Via dell’Artigianato, nonché lungo la pista ciclabile direzione Fiorano – Spezzano all’altezza della Via Statale Est incrocio Via Ferrari Carazzoli”.

6. Interrogazione presentata dal consigliere Barbolini del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Verifica sui consumi di acqua conteggiati due volte presso il cimitero di Fiorano Modenese”.

7. Accorpamento gratuito al demanio stradale ai sensi dell’art. 31 L. 448/98 di aree di privati costituenti sede stradale. Tratto via Mameli – tratto via Vittorio Veneto.

8. Progetto PNRR m5c2 – linea di investimento 1.3.1 – Housing First. Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di unità abitative destinate ad interventi di housing first e housing temporaneo. Dichiarazione di prevalente interesse pubblico alle opere abusive, ai sensi dell’art.13 comma 5 L.R.23/2004 e approvazione in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell’art.20 della L.R.15/2013.

9. Art. 175 D.lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

10. Regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente nell’ambito dei tributi locali. Adozione.

11. Modifica del regolamento generale delle entrate comunali tributarie e patrimoniali extratributarie.

12. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Attiva Fiorano” portante ad oggetto: “Richiedere il cessate il fuoco immediato, la possibilità di accesso incondizionato degli aiuti umanitari alla striscia di Gaza, la fine della violenza nei territori palestinesi occupati e a Gerusalemme Est ed invocare il riconoscimento dello Stato di Palestina”.

13. Ordine del giorno presentato dal consigliere Muradore del gruppo consiliare “Partito Democratico” portante ad oggetto: “Miglioramento della conciliazione vita-lavoro attraverso l’introduzione della settimana lavorativa di quattro giorni a parità di stipendio”.

14. Interpellanza presentata dal consigliere Casali del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Interpellanza sui criteri usati per alcuni acquisti”.

15. Interpellanza presentata dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Deleghe ai consiglieri”.

16. Interpellanza presentata dal consigliere Gualmini del gruppo consiliare “Manfredini Sindaco Ascoltare e risolvere” portante ad oggetto: “Problematiche del semaforo che regola il traffico sull’incrocio tra via Ghiarella, via Nirano e via Motta e ponte sul torrente Fossa”.

17. Interpellanza presentata dal consigliere El Kholti del gruppo consiliare “Partito Democratico” portante ad oggetto: “Supporto alla non autosufficienza e caregiver”.

La diretta streaming del Consiglio sarà tramessa sul canale you tube del Comune.