Sono davvero tante le iniziative organizzate a San Felice sul Panaro in occasione delle festività natalizie. Si comincia sabato 30 novembre alle 16.30 con l’inaugurazione e il corteo per le vie del centro cittadino. Sempre sabato 30 novembre ci sarà il mercatino creativo “Arte e ingegno” Christmas edition a cura dell’associazione “Colla fili e fantasia” dalle 15 alle 20 presso il Palaround con la presenza di uno stand esterno con vendita di cioccolata calda, bomboloni e frittelle, a cura dell’associazione “I fiordalisi di Clara”. Il mercatino “Arte e ingegno” prosegue al Palaround anche domenica 1° dicembre dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 20. Sempre presente all’esterno la bancarella dell’associazione “I fiordalisi di Clara”.

Ancora domenica 1°dicembre nel villaggio di Babbo Natale, in piazza Matteotti, dalle 17 favole nel villaggio di Natale a cura dell’associazione “Crescere insieme” a seguire merenda.

Mercoledì 4 dicembre ci saranno gnocchi fritti, frittelle, vin brulè e musiche di Natale dalle ore 18 alle 20 in via Mazzini.

Giovedì 5 dicembre, sala consiliare del municipio, dalle 16.30 alle 18 “Il barattolo delle emozioni”, laboratorio di creazioni natalizie rivolto a bimbi dai 4 ai 10 anni, a cura del Centro famiglie dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Sabato 7 dicembre, presso il villaggio di Natale in piazza Matteotti, dalle 17 alle 19, “In compagnia di elfi”, consegna letterine a Babbo Natale, a seguire merenda. Sempre sabato 7 dicembre, portici di via Mazzini, dalle 15 alle 17, “Crea un ciondolo natalizio per il tuo zaino di scuola”, iniziativa rivolta ai bambini a cura di “Colla fili e fantasia”. Ancora sabato 7 dicembre, presso il Centro Don Bosco, dalle 15.30 alle 18, si svolgerà il laboratorio “Presepiamo. Costruisci il tuo presepe”.

Domenica 8 dicembre: caccia al tesoro a tema natalizio, dalle ore 16.30 alle 18.30 in piazza Rocca e vie del centro. Presenza di uno stand con vendita di cioccolata calda, bomboloni e frittelle, a cura dell’associazione “I fiordalisi di Clara”.

Mercoledì 11 dicembre gnocchi fritti, frittelle, vin brulè e musiche di natale in via Mazzini dalle 18 alle 20.

Giovedì 12 dicembre, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, dalle 16.30 alle 18, laboratorio di creazioni natalizie rivolto a bimbi dai 4 ai 10 anni, a cura del Centro famiglie dell’Unione.

Venerdì 13 dicembre, in piazza Largo Posta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 “Secret Santa. Porta un dono prendi un dono”. Ancora venerdì 13, in piazza Rocca, alle 17.30, “Un felice Natale” concerto della scuola dell’infanzia “Montessori” con iniziale sfilata in via Mazzini.

Sabato 14 dicembre, vie del centro, ore 17.30, “Energia di voci” concerto del coro “Aurora” della Fondazione scuola di musica “Andreoli”. Alle 20.45, presso la chiesta parrocchiale, “InCanto di Natale” concerto dei cori “Erga Omnes” e “Agape”.

Domenica 15 dicembre, favole nel villaggio di Natale in piazza Matteotti, dalle 17 a cura dell’associazione “Crescere Insieme”. A seguire merenda. Presenza di uno stand per vendita di vin brulè a cura dell’associazione Cincillà Records.

Mercoledì 18 dicembre alle 9.30 per le vie del centro “Tanti auguri a te”, passeggiata degli alunni dell’asilo “Caduti per la Patria”. In via Mazzini, dalle 18 alle 20, gnocchi fritti, frittelle, vin brulè e musiche di Natale.

Giovedì 19 dicembre, vie del centro e piazza del Mercato, concorso per trattori addobbati “Al più bel mutor ad Nadal”.

Venerdì 20 dicembre, Palaround ore 20.30, concerto di Natale con Big Soul Mama, il coro gospel di Tiziano Ferro. Ingresso a pagamento.

Sabato 21 dicembre gara di dolci natalizi alle 16 presso piazza Largo Posta, mentre dalle 15.30 alle 18, al Centro Don Bosco, laboratorio di biscotti di Natale.

Domenica 22 dicembre dalle 17, favole nel villaggio di Natale in piazza Matteotti, a cura dell’associazione “Crescere Insieme”. A seguire merenda. Sempre domenica ma al Palaround, ore 15, grande tombola di Natale per un valore di 1.200 euro in premi. Per info contattare Cristina al 339/4647315 e Simona al 339/6547757. Presenza stand per vendita di vin brulè a cura dell’associazione Cincillà Records.

Lunedì 23 dicembre, aspettando il Natale: “Felice aperitivo”. Bar Crizia Cafè: Sangria -selezione vini – Gin Premium; Bar Castello: tisane e cioccolateria con pasticceria natalizia; Bar Kakao: aperitivo olfattivo, viaggio tra note di profumi e gin speziati.

Martedì 24 dicembre, chiesa parrocchiale, ore 23, messa di Natale, animata dal coro “Note di speranza”.

Sabato 28 dicembre, “Mi stai a cuore” concerto dei Lato B, Palaround ore 20.30. Ingresso a pagamento e proventi destinati alla Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese.

Sabato 29 dicembre, con ritrovo in piazza della Rocca alle 9.30, “Felice camminata” aspettando il nuovo anno, gratuita e non competitiva. Al termine ristoro con bevande calde.

Domenica 30 dicembre, aspettando il nuovo anno: “Felice aperitivo”. Bar Crizia Cafè: sangria -selezione vini – Gin Premium; Bar Castello: tisane e cioccolateria con pasticceria natalizia; Bar Kakao: aperitivo olfattivo, viaggio tra note di profumi e gin agrumati.

Sabato 4 gennaio bancarella della Befana, tutto il giorno in piazza Largo Posta.

Domenica 5 gennaio, bancarella della Befana, piazza Largo Posta, dal mattino alle 12. Poi al Palaround dalle 15, grande tombola dei bambini terza edizione. Per info e prenotazioni: Simona 339/6547757, Cristina 339/4647315, Luca 392/8245581.

Lunedì 6 gennaio, bancarella della Befana tutto il giorno in piazza Largo Posta, mentre alle 15.30, al Centro Don Bosco, tombola dei Magi. In Largo Posta ci saranno calze della Befana e su prenotazione la visita della Befana a casa. Previsti anche un concorso fotografico Instagram “Felice Natale” e un concorso “Felice Natale in vetrina”.

Le iniziative natalizie sono organizzate dal Comitato Felice Natale di cui fanno parte Amministrazione comunale, Proloco, associazioni cittadine e volontari.