Si è concluso con una lezione straordinaria la nuova edizione di “Gulliver: itinerari musicali”, progetto organizzato dalla Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” di Mirandola, istituzione attiva in tutti i Comuni dell’Area Nord di Modena. L’ultima lezione in programma – martedì 26 novembre – ha visto la presenza di Katia Ricciarelli, una delle voci italiane più amate nel mondo.

Il soprano, che nella sua carriera si è esibita nei più grandi teatri internazionali (dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York, passando per la Royal Opera House di Londra) ha raccontato vicende e aneddoti dell’opera lirica, entusiasmando i corsisti. A rendere possibile questo emozionante incontro è stata Silvia Biasini, direttrice della Fondazione “Andreoli” e ideatrice di “Gulliver”, che domenica 1 dicembre sarà insieme ai suoi allievi al Maggio musicale fiorentino, per assistere a “La Traviata” di Giuseppe Verdi.

Il progetto “Gulliver” è stato ideato dalla Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” per condurre gli adulti alla scoperta (o riscoperta) di capolavori della tradizione lirica italiana, con l’obiettivo di ampliare la propria offerta musicale e coinvolgere attivamente alle proprie iniziative un pubblico sempre più vasto e di ogni età. In questa edizione, oltre alla professionalità di Silvia Biasini, direttrice di coro, pianista e insegnante, con un ricchissimo curriculum di studi e numerosi concerti e spettacoli diretti in tutta Italia, i corsisti hanno potuto ascoltare la viva voce di un’interprete straordinaria come Katia Ricciarelli.

Per info su “Gulliver” e sulla Fondazione “Andreoli”: silvia.biasini@fondazionecgandreoli o 348/8751394.