Michele de Pascale proclamato nuovo presidente della Regione Emilia Romagna

La Corte d’Appello di Bologna formalizza il risultato delle elezioni del 17-18 novembre in Emilia-Romagna. L’insediamento alla prima seduta dell’Assemblea legislativa. Proclamati anche i nuovi Consiglieri regionali. Scatta il periodo di tempo per convocare l’Aula: non prima di 15 e non oltre 30 giorni da oggi