Apre il primo tratto del Lotto 2 del Nodo di Rastignano, che comprende la nuova rotatoria all’incrocio tra via de Gasperi, via Malpasso e il ponte delle Oche insieme alla nuova viabilità locale temporanea di via Torriane, con via de Gasperi allargata – di 6 metri – alle dimensioni della Fondo Valle Savena.

I lavori in corso si sono conclusi in tempo record nelle ultime settimane, approfittando dell’interruzione della Fondo Valle Savena a Rastignano, nel tratto di competenza di Anas, a causa dei danni provocati dall’alluvione al tratto di strada tra il Ponte delle Oche e quello della Boaria.

Con la strada interrotta, la Città metropolitana ha colto la possibilità di concentrare gli interventi del cantiere di Rastignano proprio dove la strada era stata chiusa, trasformando in opportunità la totale assenza di traffico in un punto particolarmente critico, così da non doverla più chiudere fino alla fine del cronoprogramma dei lavori.

Soddisfatto Davide Dall’Omo, delegato alle Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade: “In parallelo ai tanti fronti aperti dagli eventi alluvionali sui quali Città metropolitana si sta spendendo senza soste, conseguire anche un importante risultato come quello dell’apertura di un primo tratto del Nodo di Rastignano, opera strategica attesa da tempo, evidenzia ancor di più l’impegno straordinario di Città metropolitana in questo momento a favore delle sue comunità”.