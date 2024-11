Domenica 1 dicembre, dalle 14.30, sarà aperto a Tabina di Magreta (Via don Franchini 410) il nuovo percorso protetto per il ciclismo off-road.

Si tratta dello sviluppo dell’ampio progetto di riqualificazione dell’ex cava confiscata alla criminalità organizzata, che ha visto un primo step con la piantumazione del bosco e del vigneto finanziato da Ferrari Spa e la collaborazione con la Fondazione Orione 80 per l’inserimento lavorativo dei minori accolti, grazie anche al sostegno della Fondazione di Modena (Bando Personae 2024).

Grazie a un finanziamento regionale, sono stati realizzati percorsi protetti e in sicurezza per la pratica del ciclismo fuoristrada (MTB o ciclocross). I percorsi sono quattro, dal più semplice al più impegnativo, con diverse tipologie di pavimentazione per uno sviluppo completo di circa 1.200 metri. Nello specifico, due percorsi sono dedicati ai più piccoli e hanno una pavimentazione più regolare (macadam e stabilizzato), mentre gli altri due sono in terra battuta e in ghiaia vagliata; questi includono un paio di saliscendi sugli argini della cava e brevi tratti pavimentati con sassi di fiume e rocce per ricreare situazioni rinvenibili nel fuoristrada, oltre a una serie di gobbe e ostacoli di vario genere.

Per quanto riguarda i materiali utilizzati, particolarmente interessante il fatto che sia stata recuperata la ghiaia trovata nel terreno della cava stessa e i ciottoli di fiume che sono stati tolti da piazza Calcagnini prima della riqualificazione.

Grazie a un nuovo bando regionale, in futuro è prevista la riqualificazione del parcheggio di accesso e nuovi elementi per l’apprendimento dei più piccoli e il divertimento dei ciclisti.

Domenica 1 dicembre, alle 14.30 si terranno i giochi organizzati dalla Federazione ciclistica italiana – CP Modena e le visite alla Fondazione Orione 80.

Alle 15.30, il Sindaco di Formigine Elisa Parenti terrà i saluti istituzionali, seguono gli interventi del Parlamentare europeo Stefano Bonaccini; Gian Guido Nobili, Responsabile dell’area politiche per la sicurezza urbana e integrata, cultura della legalità della Regione Emilia-Romagna e Alessandro Chiarpotto, Head of infrastructures di Ferrari Spa.

Così il Sindaco Elisa Parenti: “Cultura della legalità, sostenibilità ambientale, politiche per l’accoglienza e l’inserimento lavorativo dei più fragili ed ora anche benessere dello sport si intrecciano in questo progetto che ci rende particolarmente orgogliosi. Invitiamo le famiglie a partecipare e ringraziamo tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione di questo obiettivo di alti valori”.