A Pavullo sono in partenza le tante iniziative in programma per questo primo weekend all’insegna del Natale. Si parte domani, venerdì 29 novembre con il tanto atteso Black Friday, un’occasione imperdibile per sostenere le attività locali.

“Invitiamo tutti i cittadini – afferma Maria Fabbri, Direttrice Confesercenti Area del Frignano – a partecipare a questa giornata di shopping nei negozi del paese riscoprendo il valore delle attività locali, che con passione e dedizione rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità”.

In concomitanza con le offerte speciali dei negozi del paese, domani verranno anche accese le tradizionali luci natalizie per le strade di Pavullo e l’albero di Natale in Piazza Borelli. Inoltre, per rendere ancora più speciale questo primo weekend natalizio, sabato e domenica si svolgerà in Via Giardini il mercatino “Artigianato in Piazza”. Questa manifestazione offrirà l’opportunità di scoprire e apprezzare le creazioni degli artigiani della nostra zona, promuovendo così il lavoro artigiano locale.

“Ci auguriamo che questo primo fine settimana di eventi possa essere un grande traino per le vendite natalizie, a sostegno dei nostri negozi di vicinato. Ricordiamo che, ogni acquisto effettuato presso le attività locali rappresenta un investimento diretto nella nostra comunità” conclude Fabbri.