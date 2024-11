Il 1 dicembre 2024 presso la Casa del Combattente di Mozzate (Como), situata in via Varese (ex ss 233 “Varesina”) si svolgerà la prima edizione della fiera dedicata ai libri e agli autori autoprodotti e in self-publishing.

Si tratta di un appuntamento unico nel suo genere perché per la prima volta in Italia una fiera del libro viene interamente dedicato a chi ha deciso di diventare “editore di se stesso”.

L’ingresso è libero e gratuito e la fiera sarà aperta dalle 10 alle 18 orario continuato.

La fiera è organizzata dal Comune di Mozzate in collaborazione con GoodBooks Libri (goodbooksfiera.wordpress.com)

Anche Sassuolo sarà protagonista in fiera potendo vantare la presenza degli autori: Rosalba Macchiavelli e Gianluca Giusti (goodbooksfiera.wordpress.com/macchiavelli-rosalba-giusti-gianluca/).

Sarà inoltre presente un altro autore della provincia di Modena: Mario Ferrari di Campogalliano (goodbooksfiera.wordpress.com/ferrari-mario/)

Per info scrivere a clubgoodbooks@gmail.com