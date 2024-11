Il Comune di Bologna ha donato all’Associazione ABAD 26 banchi scolastici, 12 tavoli e 120 sedie dismessi dalle scuole bolognesi per usura, da destinare all’allestimento di aule scolastiche in Senegal, in particolare per le bambine e i bambini che frequentano la scuola GSSMAF nella città di Touba.

ABAD odv è un’associazione socio-sanitaria e culturale nata nel 2016 grazie all’impegno della presidente Nabu Dieng Seynabou e del marito Gueye Elhadji Mbacke, che si occupa di bambini affetti da drepanocitosi (anemia falciforme).

Lo scopo dell’associazione è sensibilizzare sulla drepanocitosi e sostenere i bambini affetti da questa malattia genetica del sangue sia in Italia che in Senegal.

A Bologna, ABAD svolge attività di mediazione culturale per persone straniere con un supporto per l’attivazione di servizi sociali, sanitari, amministrativi e mediazione linguistica.

Ogni anno vengono raccolti farmaci e materiale ospedaliero da inviare in Senegal per aiutare i bambini che in altro modo non potrebbero curarsi.

Inoltre, la raccolta di materiale dismesso di diverso tipo viene destinata a progetti educativi o sociali, come in questo caso la scuola franco-araba a Touba, Senegal, dove studenti di diverse età dall’infanzia all’adolescenza studiano arabo, francese e informatica e a cui sono stati donati i materiali dismessi dal Comune di Bologna dopo il restauro.

L’assessore alla Scuola Daniele Ara commenta: “Un’azione importante che vorremmo portare avanti nell’ottica della cooperazione internazionale e che conferma come la scuola possa essere strumento di solidarietà sia a livello locale che globale”.