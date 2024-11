Sabato 30 novembre alle 17.30 alla Biblioteca Mabic è in programma “L’ora delle donne”, narrazione a cura di Allacciatilestorie con Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti dedicata a “storie di donne che hanno fatto la storia”.

Una narrazione storica a due voci per entrare nel complesso tema della violenza sulle donne, fisica, sociale e psicologica, proposta in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Alcune donne sono state messe in secondo piano, altre sono state separate dalla società per i loro comportamenti poco consoni al loro ruolo, altre sono state eliminate”, spiegano i relatori. “Per tutte loro non era mai l’ora giusta, il momento opportuno… oppure non era proprio il caso. Se però la storia è stata a lungo quella dei maschi, che hanno sempre scelto cosa dovesse diventare Storia, oggi sentiamo il dovere di lavorare sul piano culturale per costruire una società più giusta e inclusiva. In questo senso, pensiamo che la storia possa dare un importante contributo: un altro modo di scriverla e di raccontarla può creare uno spazio comune a donne e uomini”.