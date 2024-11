E’ stato sorpreso in via IV Novembre, nei pressi della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia, mentre cedeva una dose di crack a un uomo. Quest’ultimo, fermato, ha confermato di averla appena acquistata dallo spacciatore pagandola 30 euro. Per questi motivi, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno arrestato un 24enne nigeriano in Italia senza fissa dimora, che al termine delle formalità di rito è stato ristretto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Contestualmente i militari procedevano al sequestro dello stupefacente, del danaro e del telefono cellulare del 24enne, procedendo in via amministrativa invece nei confronti del cliente che verrà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono alla mattina del 25 novembre scorso.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.