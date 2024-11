Il sindaco Matteo Lepore è stato eletto all’unanimità presidente del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana durante l’assemblea annuale ospitata da Bologna, all’interno di una due giorni di iniziative di confronto fra città su “Sicurezza urbana tra pianificazione e prevenzione”.

Il Forum italiano per la sicurezza urbana è un’associazione attiva dal 1996 che riunisce oltre 50 Città, Unioni di Comuni e Regioni italiane, il cui obiettivo è promuovere, anche nel nostro paese, nuove politiche di sicurezza urbana.

“Ringrazio i rappresentanti dei Comuni, delle Unioni e delle Regioni per la loro fiducia – è il commento del sindaco Lepore-, la sicurezza è un bene pubblico fondamentale per i cittadini e tante e diverse sono le sfide per poterlo garantire al meglio. Da questo punto di vista il Forum Italiano è uno spazio prezioso nel quale esperienze, percorsi e competenze si confrontano. Per me sarà un’opportunità anche per apprendere buone pratiche da altri territori e rafforzare il nostro lavoro sulla sicurezza a Bologna. Un particolare ringraziamento alla mia Capo di Gabinetto con delega alla Sicurezza Matilde Madrid che ha coltivato questo percorso e alla quale va il merito di questo incarico che insieme onoreremo.

Bologna si mette al servizio degli altri territori per innovare le politiche di prevenzione affinché la sicurezza e la vivibilità delle città sia sempre più al centro delle politiche urbane”.