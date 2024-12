Lanterna magica. Il divismo nel cinema americano negli anni 50 e 60 : questo il titolo della lezione, gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, che il professor Pietro Marmiroli terrà mercoledì 4 dicembre alle ore 18.30 a Carpi, presso il Centro sociale Guerzoni, in via Genova n°1.

Un incontro offerto alla città dalle Farmacie San Giuseppe Artigiano e Santa Chiara, nel corso del quale lo Star system, i divi e le dive, i volti leggendari che hanno fatto la storia del cinema e plasmato l’immaginario di intere generazioni saranno raccontati con lo stile coinvolgente, brillante, arguto e insieme documentato del professor Marmiroli.

Un affettuoso omaggio al cinema, inteso come luogo simbolico di modelli estetici e comportamentali, una grammatica del vivere offerta a tutti, tratteggiato a partire dalle icone che ne hanno punteggiato la storia, da Audrey Hepburn a Marlon Brando, da James Dean a Marilyn Monroe, e tantissimi altri.

“La ricerca il cui esito sarà esposto ai partecipanti nell’incontro del 4 dicembre – spiega il professor Marmiroli – è scaturita nel corso di quest’anno, attraverso un’iniziativa che ho realizzato per valorizzare gioielli per la moda, ideati con materiali alternativi da abili artigiani del settore. Il mio contributo a quel progetto si è concretizzato nel ritagliare da alcuni film d’epoca sequenze che presentavano attrici particolarmente eleganti, impreziosite ed esaltate da monili importanti. Partendo da qui, mi sono poi soffermato nello studio di quattro dive d’epoca, delle quali ho individuato e descritto gli aspetti del carisma personale. Ho scelto di classificarle rispetto a parametri estetici e ruoli interpretati nei film, mettendo le due variabili in connessione tra loro.

Il passo ulteriore per completare l’indagine è stato di inserire nel lavoro anche i divi, utilizzando un campione identico.

Spero che l’esito di questa avventura, che mi ha molto divertito affrontare, possa divertire altrettanto quanti assisteranno all’incontro”.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 059.683599, oppure scrivere un messaggio tramite WhatsApp al numero 376.1477167.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.farmaciasangiuseppeartigiano.it e la pagina Facebook Farmacie San Giuseppe Artigiano e Santa Chiara – Carpi.