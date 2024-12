Nel campo delle politiche per le persone con disabilità il sindaco Massimo Mezzetti ha individuato la figura che, per il Comune di Modena, lavorerà in sinergia con le altre istituzioni riunite nel Tavolo Provinciale di coordinamento sulle disabilità.

Così il sindaco: “In vista della giornata internazionale delle persone con disabilità mi fa piacere comunicare che il prof. Gianni Ricci, attuale coordinatore generale del ‘Tavolo Provinciale di coordinamento sulla disabilità’, è la figura che ho voluto confermare come tale anche in rappresentanza del Comune di Modena sul tema. Nel momento il cui il Tavolo è stato costituito, a ridosso della scadenza delle elezioni amministrative dello scorso giugno, il Comune di Modena non aveva formalizzato la sua adesione che ora si realizza.

La conoscenza e l’esperienza del prof. Ricci in questo campo e il ruolo di coordinatore provinciale permetteranno un lavoro sinergico con le altre istituzioni presenti al tavolo: Prefettura, Provincia, Arcivescovado, Centro servizi del Volontariato.

Nel campo della disabilità di tutto abbiamo bisogno tranne che ogni istituzione vada per sé; anche qui serve trasversalità nell’affrontare un tema che riguarda tantissimi campi nei quali un Comune può intervenire. Proprio per questo ritengo che il suo sarà un apporto determinante e molto utile per disegnare politiche integrate e evitare dispersione”.

Proprio domani, martedì 3 dicembre alle 15, al Forum Monzani in via Aristotele 33, si terrà il convegno “La relazione oltre l’inclusione”, fortemente voluto da Ricci che presenterà, nell’occasione, la riforma della disabilità.