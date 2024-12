Aprirsi a cittadinanza e associazioni, nell’ottica di una partecipazione condivisa per la stesura del bilancio. Il Comune di Castelfranco Emilia ha avviato un’importante iniziativa di coinvolgimento della comunità per la stesura del Bilancio di previsione 2025-2027, con un ciclo di incontri aperti a tutta la cittadinanza. Oltre alle tradizionali commissioni consiliari, l’Amministrazione ha scelto di organizzare un momento di dialogo, tanto in Città e quanto nelle frazioni, per confrontarsi direttamente con i residenti e raccogliere idee e suggerimenti. Inoltre, sempre nel mese di dicembre, si terranno ulteriori momenti di analisi sulle prospettive future con le associazioni del territorio.

Il primo appuntamento è previsto per domani, mercoledì 4 dicembre, alle 20.30 presso la Sala Polivalente di Cavazzona, in via Muratori 1. La serie di incontri prosegue mercoledì 11 dicembre, sempre alle 20.30, presso la Mensa Scuola Don Milani, in via G. D’Annunzio 91/A, per i residenti di Manzolino, Riolo e Rastellino. Giovedì 12 dicembre, alle 20.30, sarà la volta di Piumazzo, con un incontro alla Mensa delle Scuole Falcone e Borsellino, in Piazza Falcone 1. Lunedì 16 dicembre, alle 20.30, l’appuntamento si terrà a Castelfranco Emilia, presso la Sala Gabriella Degli Esposti, in Piazza della Liberazione 5. Infine, martedì 17 dicembre, alle 20.30, l’incontro sarà rivolto ai residenti di Gaggio, Panzano e Recovato, presso il Centro Civico “Peter Pan” in via Chiesa, a Gaggio.

«Il bilancio di previsione rappresenta le fondamenta per le politiche del futuro, e per questo crediamo che la partecipazione dei cittadini sia fondamentale – afferma l’assessore al Bilancio del Comune di Castelfranco Emilia, Ugo Piacquadio –. Abbiamo scelto, con un forte indirizzo politico, di non limitare il confronto ai soli strumenti consiliari, ma di confrontarci con i cittadini, ascoltando e raccogliendo le loro idee per costruire un bilancio che risponda davvero alle necessità del nostro territorio. La partecipazione è la base di una buona amministrazione, e questi incontri sono un’occasione preziosa per costruire insieme il futuro di Castelfranco Emilia e delle frazioni».