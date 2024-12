Ben 400 classi coinvolte per un totale di quasi 7mila studenti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado: l’anno scolastico 2024-2025 si prospetta per Ennesimo Academy il più importante di sempre. Nato nel 2017, è un progetto, quello promosso da TILT Associazione Giovanile, che prova a colmare il divario tra l’insegnamento tradizionale e l’uso dell’audiovisivo come strumento didattico.

Grazie ai corsi di educazione all’immagine, gli studenti sviluppano la capacità di comprendere, interpretare e analizzare criticamente i contenuti audiovisivi che incontrano nella loro quotidianità, trasformandoli da semplici spettatori a fruitori consapevoli e attivi. Quest’anno saranno coinvolti in oltre 3200 ore di lezione e laboratori quasi 7mila studenti, per la prima volta in tre diverse regioni: Emilia-Romagna, Marche e Calabria. Nella sola provincia di Modena sono 13 i Comuni interessati a cui si aggiunge Cesena, mentre 3 saranno i Comuni nelle Marche – Recanati, Lorenzo e Castelfidardo – e in Calabria gli educatori opereranno nei Comuni di Rombiolo e San Calogero per produrre una serie tv che racconti il territorio calabrese.

«Questi risultati rendono davvero orgogliosi, e ci spingono, anche durante quest’anno scolastico, a proseguire nella strada intrapresa anni fa, cercando di migliorare sempre più. Grazie a un network consolidato e in continua crescita – sottolinea Federica Ferro, presidente di TILT – Ennesimo Academy oggi rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici, privati e terzo settore. Il progetto, oltre a 19 Comuni coinvolgerà, 2 università, 3 case di produzione cinematografica, 4 poli museali, 15 sale cinematografiche sparse sui territori e 6 fra riviste specializzate e case editrici, oltre a tanti sponsor e partner che da anni ci accompagnano in questo progetto e che non finiremo mai di ringraziare abbastanza. Ora – conclude Federica Ferro – si entra nel vivo del progetto che ci porterà a tagliare il traguardo della decima edizione dell’Ennesimo Film Festival in programma dal 27 aprile al 4 maggio 2025».

C’è di più. Grazie alla collaborazione con il dipartimento di Economia e Comunicazione di Unimore, è stato possibile raccogliere, solamente nell’ultimo anno, circa 3000 feedback da parte di studenti e docenti tramite interviste e questionari. Sono emersi dati importanti: il 92% dei rispondenti ha dichiarato di trovare piacevole andare al cinema, mentre il 62% – specialmente studenti – guarda film prevalentemente in streaming. In classe, i corsi proposti da Ennesimo Academy hanno riscosso ampio apprezzamento: tanto gli studenti quanto i docenti hanno sottolineato come le tematiche trattate, attraverso un approccio pratico e una decisa chiarezza degli argomenti, hanno contribuito a rendere l’esperienza stimolante e coinvolgente. Inoltre, il 95% dei docenti ha ritenuto che i contenuti affrontati siano stati chiari o molto chiari. La gran parte degli studenti ha espresso il desiderio di approfondire il progetto di Ennesimo Academy con ulteriori attività pratiche, mentre i docenti hanno sottolineato l’efficacia degli audiovisivi nel facilitare la comprensione.