Con l’arrivo delle festività 2024/25 l’Appennino reggiano si anima, si prepara a far festa e ad accogliere i visitatori; tornano quindi “Buon Natale Appennino” e “La Via dei Presepi” i due calendari di eventi dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino reggiano dove residenti e turisti possono trovare tutte le informazioni e godersi al meglio le Festività, in una modalità sempre più digitale.

Sono davvero tanti gli eventi in programma, iniziati già dal 1 dicembre, fino a fine gennaio: Mercatini di Natale nei paesi, concerti, spettacoli e attività di animazione per bambini e ragazzi, eventi culturali, mostre e shopping. Non può mancare “la Via dei Presepi” in Appennino reggiano, che da decenni unisce i nostri paesi all’insegna della fede e della tradizione. I Presepi saranno allestiti nei borghi, nelle chiese, nelle mostre o a cielo aperto. Dai Presepi nei castagneti attorno a Marola, ai diorami del celebre maestro presepista Antonio Pigozzi in mostra a Gazzano di Villa Minozzo.

Si possono trovare online nel portale www.appenninoreggiano.it e nell’applicazione gratuita per smartphone APPennino reggiano turismo. Sono in distribuzione in tutti i Comuni anche i volantini cartacei che rimandano ai due programmi.

“Un territorio unito nella promozione degli eventi è un’offerta importante per chi vive i nostri paesi durante le Feste natalizie. I due calendari si potranno consultare e scaricare gratuitamente dal portale del nostro Ufficio IAT in ogni telefono o computer, o tramite l’APP. La nostra scelta, a partire da quest’anno, è quella di essere uno IAT Digitale perché in un territorio così vasto le informazioni vengono veicolate velocemente ed in modo pratico e moderno tramite il web, cosa che non sarebbe possibile fare in altro modo.” dice Enrico Ferretti, Assessore al Turismo dell’Appennino reggiano. “Questi calendari, uniti al turismo bianco che speriamo veda una buona annata, ci permettono di essere al passo coi tempi nell’offerta turistica”.