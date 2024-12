La violenza di genere è una questione che riguarda tutti, una ferita aperta che non può essere ignorata o curata solo il 25 novembre. Con la ferma convinzione che il cambiamento passi attraverso la consapevolezza e l’impegno comune, il Comune di Castelfranco Emilia ha organizzato un incontro per stimolare una riflessione profonda e collettiva su come contrastare questo fenomeno, inserito nella rassegna “Semi di Legalità”.

L’appuntamento è per giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 20.30, presso la Sala Gabriella Degli Esposti della Biblioteca Comunale Lea Garofalo. Un’iniziativa che già nel titolo riassume l’obiettivo: “Violenza di genere – Consapevolezza e azione: facciamo la cosa giusta, insieme”. Moderato dal giornalista Pierluigi Senatore, l’incontro vedrà la partecipazione di esperti e figure istituzionali impegnate nella lotta contro la violenza di genere: il sindaco, Giovanni Gargano, dialogherà con Lucia Russo, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Bologna, Marco Scarpati, avvocato e docente universitario, e Cosimo Zaccaria, avvocato penalista, per affrontare le dinamiche della violenza di genere, le risposte istituzionali e legali, e il ruolo di ciascuno di noi nella prevenzione e nel contrasto diretto. L’ingresso è gratuito.

«La violenza di genere non è solo una questione individuale, ma un tema collettivo che tocca la nostra società nella sua interezza. È una ferita che ci riguarda tutti, una realtà che non possiamo permetterci di ignorare. Come amministratori, abbiamo la responsabilità di non limitarci a prendere posizione, ma di tradurre questa posizione in azioni concrete, in politiche di sensibilizzazione, prevenzione e supporto. L’incontro del 5 dicembre rappresenta una delle tante occasioni in cui possiamo fare la differenza, dando voce a esperti, istituzioni e cittadini impegnati nella lotta contro la violenza. La nostra azione non può essere episodica, deve essere costante, inclusiva e integrata in tutte le politiche pubbliche, affinché ogni persona possa sentirsi protetta, rispettata e libera da ogni forma di violenza. Solo così, come comunità, potremo costruire un futuro più giusto e sicuro per tutti», commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.