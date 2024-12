Anche i cittadini di Scandiano potrebbero essere interessati dal test IT-ALERT previsto per il 9 dicembre alle ore 10, quando verrà simulato il collasso della grande diga di Fontanaluccia (Modena).

IT-Alert è il sistema nazionale (vedi https://www.it-alert.it/it/) per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Il messaggio IT-Alert, una volta trasmesso, viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall’emergenza ed abbia un telefono cellulare acceso e agganciato alle celle telefoniche. Il Comune di Scandiano non partecipa all’esercitazione direttamente ma rientra tra i comuni di “overshooting” ovvero in poche parole quella parte del territorio che pur non coinvolta direttamente nella simulazione di allerta per incidente rilevante potrebbe ricevere marginalmente il messaggio test se qualche cellulare viene “agganciato” dalle celle telefoniche limitrofe coinvolte.

Con riferimento alla Diga di Fontanaluccia, si ricorda che è vigente il Piano di emergenza diga (PED), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1721 del 17/10/2022 ed in particolare nelle cartografie di Piano sono rappresentate le aree potenzialmente interessate da allagamento in caso di massima apertura degli scarichi di fondo o collasso dello sbarramento della diga stessa.