A Granarolo dell’Emilia dal primo gennaio 2025 la tassa sui rifiuti (TARI) sarà sostituita dalla Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) grazie alla quale la bolletta terrà conto anche della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dagli utenti. L’obiettivo è di incentivare la raccolta differenziata: separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, vetro. Il passaggio alla TCP rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale dei rifiuti per aumentare la raccolta differenziata.

Tutte le informazioni sulla TCP sono in arrivo nelle buchette degli utenti domestici e non domestici di Granarolo. Sono inoltre in programma alcuni incontri pubblici organizzati sul territorio a partire dal 10 dicembre per illustrare la nuova tariffa.

Come funziona la Tariffa Corrispettiva Puntuale

La TCP sarà fatturata direttamente da Hera. Come per la TARI, l’importo è calcolato anche in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche). Alle quote relative alla superficie e al nucleo familiare o alla categoria di attività, si aggiunge in bolletta un’altra voce: la quota variabile di base (cioè la quantità prestabilita di indifferenziato conferibile ogni anno); solo se questa quantità verrà superata, ci sarà anche un’ulteriore quota (la quota variabile aggiuntiva). Dunque, se nell’arco dell’anno si effettua un numero di conferimenti di rifiuto indifferenziato superiore a quello prestabilito, questi saranno addebitati nella bolletta di conguaglio. Le tariffe applicate e il regolamento TCP saranno stabiliti dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (Atersir) entro il primo semestre 2025 e si potranno consultare nell’area “Assistenza” del sito del Gruppo Hera (www.gruppohera.it) selezionando il proprio Comune.

Le modalità di raccolta dei rifiuti rimangono invariate. L’unico rifiuto sul quale viene calcolata la TCP è quello indifferenziato, che viene conteggiato considerando l’intero volume conferito al servizio. Per risparmiare, quindi, è meglio esporre il contenitore dell’indifferenziato solo quando è pieno oppure, se si utilizza il cassonetto, di gettare un sacchetto riempito adeguatamente.

I conferimenti annui prestabiliti previsti nella nuova bolletta

Ogni volta che si espone il bidoncino dell’indifferenziato oppure ogni volta che si apre con la Carta Smeraldo il cassonetto dell’indifferenziato, viene registrato un conferimento. Il numero dei conferimenti prestabiliti nella nuova bolletta, per le famiglie, dipende dal numero di componenti del nucleo. Nella bolletta la quantità di indifferenziato viene conteggiata utilizzando come riferimento il volume conferito espresso in litri. Il numero di litri può variare in base alle differenti grandezze dei bidoncini o delle bocchette dell’indifferenziato, per chi conferisce nei cassonetti stradali. Il numero prestabilito di conferimenti cresce progressivamente all’aumentare del nucleo familiare, diviso in sei fasce (da un solo componente fino a 6 componenti e oltre). Le tabelle per gli utenti domestici e per le imprese sono contenute nella lettera in arrivo nelle buchette di Granarolo.

Per fare un esempio, per le famiglie i conferimenti prestabiliti vanno da un minimo di 840 litri l’anno per i nuclei composti da una sola persona (che corrispondono a 28 conferimenti nella calotta stradale che contiene un sacchetto da 30 litri), a un massimo di 1.650 litri riservato alle famiglie composte da 6 persone in su (significa 55 conferimenti prestabiliti l’anno). Una famiglia composta da 4 persone avrà a disposizione 1.440 litri, pari a 48 conferimenti nel cassonetto stradale che contiene un sacchetto da 30 litri. Anche se si possiede sia il bidoncino del porta a porta che la Carta Smeraldo, bisogna considerare sempre i litri annuali prestabiliti.

Per quanto riguarda le imprese, il numero di conferimenti prestabiliti annui è 24, uguale per tutte le dimensioni dei contenitori in dotazione (fino a 1.700 litri).

La bolletta arriverà da Hera. La prima bolletta relativa al periodo che inizia a gennaio 2025 arriverà durante l’estate 2025 e conterrà il numero dei conferimenti effettuati. Da giugno 2025 le informazioni sul numero dei conferimenti effettuati saranno disponibili anche sulla app MyHera. A regime, ogni utenza riceverà ogni anno tre bollette per il pagamento della tariffa TCP. La bolletta sostituirà il modello F24 della TARI.

Domande e risposte

Nella lettera in arrivo ai cittadini e alle imprese si trovano anche alcune domande frequenti con le relative risposte. Tra le richieste più sentite dai cittadini c’è quella relativa a chi deve conferire pannolini e pannoloni, che vanno nell’indifferenziato: per tutelare queste famiglie, a Granarolo saranno conteggiati gratuitamente 9.660 litri in più all’anno per ogni persona del nucleo che utilizza questi prodotti.

In caso di bambini di età inferiore ai 36 mesi, l’agevolazione è riconosciuta in automatico. In tutti gli altri casi è necessario richiedere l’agevolazione al Servizio Clienti Hera a partire da giugno 2025. Per il primo anno di avvio della tariffa, eccezionalmente, l’agevolazione sarà applicata con la dovuta retroattività se la richiesta perverrà entro la fine del 2025.

Un’altra delle domande più frequenti riguarda le imprese e la detrazione dell’IVA. Una delle conseguenze positive del passaggio alla TCP riguarda proprio questo argomento: essendo la TCP il corrispettivo per un servizio ricevuto, e non più un tributo, il pagamento avverrà a fronte del ricevimento di una fattura e sarà possibile detrarre l’IVA del 10%.

Incontri pubblici per illustrare tutte le novità

Per diffondere nel modo più capillare possibile le informazioni sul passaggio alla TCP, il Comune promuove una serie di incontri pubblici, ecco dove e quando:

martedì 10 dicembre alle 18 nella sala pluriuso della biblioteca comunale di Granarolo (via San Donato 74);

nella sala pluriuso della biblioteca comunale di Granarolo (via San Donato 74); giovedì 12 dicembre alle 18 al centro civico di Quarto Inferiore (via Pertini 10);

al centro civico di Quarto Inferiore (via Pertini 10); lunedì 16 dicembre alle 18 al centro civico di Cadriano (via Massarenti 1);

al centro civico di Cadriano (via Massarenti 1); martedì 17 dicembre alle 18 al centro civico di Lovoleto (via Larghe 2/3);

al centro civico di Lovoleto (via Larghe 2/3); giovedì 19 dicembre alle 21 nella saletta parrocchiale di Viadagola (via Roma 84).

Tessera e bidoncini per accedere al servizio di raccolta

Hera ha già distribuito le dotazioni per accedere al servizio di raccolta rifiuti: il bidoncino per l’indifferenziato (nel caso di raccolta porta a porta) o la Carta Smeraldo (nel caso di raccolta stradale con cassonetto). Chi non ha ancora ritirato questi strumenti deve farlo al più presto per poter usufruire dei servizi ambientali per evitare l’applicazione di una penale nella bolletta della TCP. Ecco dove ritirare le dotazioni:

Sportello Clienti Hera di San Giorgio di Piano (via Garibaldi 8/D), aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il giovedì anche dalle 14 alle 17.30;

Ecosportello in Municipio a Granarolo (via San Donato 199) aperto il sabato dalle 9 alle 12.

Contatti a disposizione per la TCP

Per informazioni sulla nuova tariffa TCP, Hera ha attivato il numero verde gratuito dedicato 800.862.328, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. È possibile anche scrivere una email all’indirizzo clienti.tcp@gruppohera.it.

***********

A Marzabotto prende il via un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti con l’obiettivo di consolidare le buone abitudini sulla separazione dei rifiuti, contribuire alla loro riduzione, dare nuovo impulso alla quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente.

Le modifiche al servizio di raccolta a Marzabotto riguardano in particolare la sostituzione progressiva di tutti i contenitori stradali e l’introduzione dei nuovi cassonetti informatizzati (Smarty) per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Oltre alla Carta Smeraldo per i rifiuti indifferenziati, sarà introdotta una novità nel conferimento di imballaggi di alluminio o acciaio (lattine), che andranno con la plastica e non più con il vetro.

Complessivamente sono interessate dal progetto oltre 3.200 utenze.

Cosa cambia e come si ritira il kit

A partire dal mese di gennaio 2025 a Marzabotto verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti e verranno riorganizzate anche le postazioni: quelli per la raccolta del rifiuto indifferenziato saranno dotati di un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente. Dal 7 aprile 2025 i cassonetti per i rifiuti indifferenziati si apriranno solo con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Gli altri cassonetti rimarranno ad apertura libera. Gli imballaggi di alluminio o acciaio (lattine) saranno da conferire con la plastica e non più con il vetro.

Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: Carta Smeraldo; pattumella e sacchi in mater-bi per la raccolta dell’organico; guida alla raccolta differenziata.

Da gennaio 2025 il titolare della tassa rifiuti potrà ritirare ai Punti Smeraldo il kit gratuito della nuova raccolta differenziata. È possibile delegare una persona di fiducia compilando il modulo in arrivo in questi giorni in tutte le buchette della posta insieme a una lettera che spiega le novità.

Ecco i Punti Smeraldo dove ritirare il kit:

13, 20, 23, 27 e 30 gennaio; 3 febbraio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; 18 gennaio e 1° febbraio dalle 9 alle 13: Urp di Marzabotto (piazza XX Settembre 1);

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; dalle 9 alle 13: Urp di Marzabotto (piazza XX Settembre 1); 15, 22 e 31 gennaio; 5 e 15 febbraio dalle 9 alle 13 al Centro civico Riva del Setta di Allocco (via Allocco 12) e dalle 16 alle 19 al Centro civico Gardelletta;

dalle 9 alle 13 al Centro civico Riva del Setta di Allocco (via Allocco 12) e dalle 16 alle 19 al Centro civico Gardelletta; 17 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 al Centro civico di Sibano (via Rio Paradiso);

dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 al Centro civico di Sibano (via Rio Paradiso); 22 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 al Centro civico di Pioppe (via Pioppe Berleta).

Dal 17 febbraio 2025 si potrà ritirare il kit all’Ecosportello Hera di:

Vergato (Galleria I Maggio 59), aperto lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16; martedì dalle 8 alle 13; venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17;

(Galleria I Maggio 59), aperto lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16; martedì dalle 8 alle 13; venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17; Gaggio Montano (via Giugnano 5, località Marano, con ingresso da via Porrettana) il giovedì dalle 8.30 alle 13.

La campagna di informazione: incontri pubblici e punti informativi

Sarà capillare la campagna di comunicazione che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli negli adeguamenti del servizio: oltre alla lettera recapitata a tutte le utenze, sono in programma sei appuntamenti pubblici dove verranno illustrate tutte le novità. Gli incontri si terranno:

martedì 10 dicembre alle 20.30 nella Canonica di via Medelana a Luminasio;

nella Canonica di via Medelana a Luminasio; martedì 17 dicembre alle 20.30 al Centro civico Aldino Adami in via Ferruccio Lolli a Pian di Venola;

al Centro civico Aldino Adami in via Ferruccio Lolli a Pian di Venola; giovedì 19 dicembre alle 21 nella Sala consiliare di Marzabotto (Piazza XX Settembre 1);

nella Sala consiliare di Marzabotto (Piazza XX Settembre 1); mercoledì 8 gennaio alle 20.30 al Centro sportivo ricreativo di Lama di Reno (via Caduti del 27/11/43, 20);

al Centro sportivo ricreativo di Lama di Reno (via Caduti del 27/11/43, 20); mercoledì 15 gennaio alle 20.30 al Centro civico di Sibano (via Rio Paradiso);

al Centro civico di Sibano (via Rio Paradiso); mercoledì 22 gennaio alle 20.30 al Centro civico Riva del Setta di Allocco (via Allocco 12).

Saranno poi a disposizione di tutti i cittadini due Infopoint allestiti da Hera nelle giornate del 9 e 23 gennaio dalle 9 alle 13 al mercato settimanale di Marzabotto, in via Lidice.

Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivi entrambi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).