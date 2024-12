Cia e Caritas insieme per i più bisognosi.

È l’importante iniziativa benefica realizzata tutti i sabati mattina di dicembre in piazza Fontanesi a Reggio, in occasione del mercato contadino dove si possono trovare anche assaggi a km0 degli imprenditori agricoli CIA Reggio, musiche natalizie e divertenti giochi per i più piccoli.

Ma come funziona? I cittadini possono comprare le eccellenze enogastronomiche reggiane presenti in piazza dai nostri espositori – come Parmigiano Reggiano, formaggi di pecora e capra, aceto balsamico, vini, farine di grani antichi, miele e marmellate, savurett, giardiniere, verdura, frutta fresca e secca – e poi venire al banchetto “CIA Reggio-Caritas” dove le volontarie di ‘Donne in campo’, ‘Anp’ e ‘Agia’ impacchetteranno gratuitamente – in eleganti confezioni natalizie – i prodotti alimentari”, inizia a spiegare la vicepresidente CIA Reggio, Valeria Villani.

Ed è a questo punto che arriva l’aspetto benefico. Oltre infatti a essere un modo per creare bellissimi cesti da portare a casa o donare a parenti e amici per le festività natalizie, è anche un piccolo grande gesto di solidarietà. Per ogni pacco confezionato, infatti, CIA Reggio donerà un pasto alla Caritas. E un biglietto di auguri inserito nella confezione natalizia, lo comunicherà a chi lo riceverà.

“Con Cia, Natale vuole dire anche solidarietà nei confronti delle persone più bisognose che sono in costante crescita anche sul nostro territorio dove sempre più famiglie sono in gravi difficoltà economiche – sottolinea la vicepresidente Villani –. Esorto tutti i reggiani a partecipare alla nostra iniziativa: oltre a portare a casa prodotti sani e genuini, fate anche del bene a chi vive in difficili condizioni a causa della povertà. Inoltre i nostri volontari – che ringrazio di cuore – si sono messi a disposizione per fare da centro di raccolta: i cittadini possono comprare i prodotti in piazza – o portarli da casa – e raggiungere il nostro banchetto che provvederà a recapitarli direttamente alla Caritas”.

“Nel 2023 abbiamo servito nelle mense oltre 100mila pasti e anche quest’anno i numeri sono impressionanti: i numeri sono in costante crescita – aggiunge Marco Colombo, responsabile ‘Aiuti alimentari’ di Caritas -. Tra le persone bisognose, figurano anche tanti lavoratori che non riescono con il loro stipendio ad arrivare a fine mese e quindi hanno bisogno di venire nelle mense diffuse per poter mangiare tutti i giorni. Siamo molto contenti di questa collaborazione con CIA Reggio: invito i reggiani ad appoggiare questa importante iniziativa realizzata per il bene del territorio e della comunità”.