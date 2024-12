Il Consiglio direttivo allargato di Confartigianato Emilia-Romagna ha visitato mercoledì 4 dicembre il Data Valley Hub “Tecnopolo Manifattura” di Bologna, centro di eccellenza mondiale nel supercalcolo, nei Big Data e nell’Intelligenza Artificiale.

Il Tecnopolo ospita “Leonardo”, uno dei più potenti supercomputer al mondo, gestito da Cineca, con applicazioni che spaziano dalla climatologia alla meteorologia, dalla salute alle scienze della terra, fino all’industria.

Presenti all’incontro Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali, da Mauro Penza, della Regione Emilia-Romagna, ed Eric Pascolo, ingegnere del Tecnopolo, che ha illustrato ai presenti le potenzialità del super computer Leonardo, spiegandone l’architettura e le funzionalità specifiche.

Colla: “Vincere le sfide del futuro con la tecnologia”

“Mi fa molto piacere essere presente a questa iniziativa di Confartigianato – ha dichiarato l’assessore Vincenzo Colla – in un luogo di livello internazionale. È essenziale che le tecnologie del Tecnopolo siano accessibili anche alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane, per evitare che rimangano escluse dalla rivoluzione digitale e tecnologica. Questo luogo deve essere vissuto dai corpi intermedi, perché rappresenta una risorsa fondamentale per una regione manifatturiera come l’Emilia-Romagna”.

Servadei: “Un’opportunità per far parte di una grande rivoluzione”

“L’incontro di oggi al Tecnopolo Manifattura è stato illuminante – ha affermato Davide Servadei, presidente di Confartigianato Emilia-Romagna –. L’assessore Colla ci ha spiegato come i Big Data e il supercalcolo possano essere messi a disposizione delle piccole imprese, aprendo nuove prospettive anche per i ‘piccoli numeri’. È un’occasione che coglieremo con entusiasmo per essere parte di questa grande rivoluzione”.



Renzi: “Un vantaggio competitivo per le nostre imprese”

“Oggi abbiamo visitato il tempio dell’innovazione – ha commentato Amilcare Renzi, segretario regionale di Confartigianato -. Il Tecnopolo non è solo un esempio eccellente di recupero urbanistico, ma rappresenta una risorsa straordinaria per le imprese. La capacità di elaborare grandi quantità di dati offerta da Leonardo è una leva fondamentale per competere sul mercato e per accelerare la transizione digitale delle nostre aziende. Confartigianato è pronta a sfruttare questa opportunità unica per le imprese del territorio”.



Pascolo: “Leonardo, una risorsa strategica per le aziende”

“Leonardo è una macchina straordinaria, capace di elaborare dati provenienti da grandi progetti internazionali – ha spiegato Eric Pascolo, ingegnere di Cineca -. Grazie alla sua potenza di calcolo, il supercomputer consente applicazioni avanzate nell’intelligenza artificiale, nella robotica, nella farmacologia e nello sviluppo di nuovi materiali. Per le imprese, può ridurre il time-to-market, abbattere i costi di progettazione e migliorare i sistemi di supporto alle decisioni, ad esempio identificando necessità di manutenzione in modo predittivo. Leonardo rappresenta un’opportunità unica per le aziende che vogliono innovare e rimanere competitive”.