Il Comune di Bologna ha vinto il terzo premio ai LUCI Cities and Lighting Awards 2024, assegnati ieri, 5 dicembre, a Lione nell’ambito del Lyon Light Festival Forum, per il progetto di riqualificazione a LED del Centro storico, dei Portici e delle piazze monumentali. Il progetto è a cura dello Studio I-DEA ed è finanziato con fondi REACT-EU.

A ritirare il premio a Lione per il Comune erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari e l’Ingegner Francesco Mattia Rubini responsabile UO Illuminazione pubblica e semafori.

I LUCI Cities & Lighting Awards sono stati ideati per premiare i progetti di illuminazione urbana che, andando oltre l’aspetto puramente tecnico ed estetico, hanno un impatto significativo sullo sviluppo economico, sociale e culturale delle città.

Nelle motivazioni per l’assegnazione del premio, il progetto viene definito come “molto elegante, che si rivela attraverso un design sottile, innovativo e di alta qualità che celebra la bellezza dell’architettura esistente”.

Il progetto di riqualificazione a LED del Centro storico, dei Portici e delle piazze monumentali di Bologna interessa 16 chilometri di portici, alcune delle piazze più importanti, quali piazza Santo Stefano e piazza San Domenico, dieci porte cittadine e quaranta altri siti monumentali del centro storico, tra chiese, torri, giardini e palazzi.

La fase più importante e delicata nello sviluppo del progetto è stata l’analisi approfondita del contesto, durata oltre quattro mesi, che ha permesso di identificare gli interventi più idonei da effettuare per ogni singolo sito. In totale, sono stati sostituiti 3.500 corpi illuminanti e installati 680 nuovi punti luce. Il risultato finale è stato rendere Bologna una città più connessa, sicura, bella e sostenibile con un risparmio energetico annuo del 77%.

In tutte le scelte progettuali sono stati privilegiati prodotti e materiali di altissima qualità per garantire durata, affidabilità e facilità di manutenzione. Inoltre la città è stata dotata di un avanzato sistema di controllo remoto per la gestione e il monitoraggio di ogni singolo punto luce.

“Ringrazio Luci Association per questo importante riconoscimento – è il commento dell’assessore Borsari – e per porre ogni giorno l’attenzione sull’importanza di un uso sostenibile della luce per migliorare qualità, benessere, sostenibilità e vivibilità nelle nostre città. Voglio inoltre ringraziare tutto l’ufficio tecnico del Comune di Bologna per l’impegno profuso in questo progetto, che rappresenta il coronamento di un percorso, iniziato ormai dieci anni fa, per il quale ha lavorato instancabilmente per portare a completamento l’efficientamento energetico della città. La nuova illuminazione è cucita sulle architetture della città e dona a Bologna un’immagine notturna coordinata, una maggiore sicurezza, e una piena vivibilità dei suoi spazi pubblici.”