Una festa di strada, promossa dal Comune di Bologna in collaborazione con le attività commerciali, per salutare la conclusione dei primi lavori in via Riva Reno e la riapertura dei primi tratti riqualificati.

Sabato 7 dicembre dalle 11 alle 14 circa, nel tratto di strada recentemente riaperto tra via Brugnoli e la rotonda di piazza Azzarita, saranno tante le proposte per cittadine e cittadini che arriveranno nella zona: laboratori, area giochi, una postazione con Babbo Natale, truccabimbi, presentazione di libri, intrattenimento teatrale con la compagnia “Teatramici”, animazione e distribuzione di gadget da parte delle tante attività commerciali che hanno contribuito all’organizzazione della festa.

Alle 12.30, alla presenza del sindaco Matteo Lepore e delle assessore Luisa Guidone e Valentina Orioli, allo stand di Strambo verrà inoltre presentato il progetto di comunicazione finanziato dal bando rivolto alle attività commerciali che si trovano lungo i cantieri del tram. Il progetto “StramBo” pubblicizza sui social media i contenuti elaborati da un gruppo di commercianti di via Riva Reno, via Lame e via San Felice e le attività di animazione territoriale di cui alcune verranno messe in campo anche nella giornata di domani.

Per l’occasione per la giornata di sabato (fino alle ore 15) saranno in vigore i seguenti provvedimenti sulla viabilità: