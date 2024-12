Sono attive le aule studio presso il Temple Bar al parco Ducale.

Da sabato scorso, infatti, la Biblioteca Cionini di Sassuolo ha chiuso per lavori di ristrutturazione. A partire dal prossimo 13 gennaio la biblioteca riaprirà sotto forma di “Cionini Pop Up”, in piazzale Avanzini, ma in locali in cui non ci sarà spazio per le sale studio.

Per questo motivo, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione ROCK’S, le aule studio si sono trasferite da oggi al Temple Bar, dove sarà possibile andare a studiare tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 18.