Anche se l’ordinanza di evacuazione dei piani bassi e di quelli interrati emanata nella tarda serata di ieri ha cessato la sua validità, continua l’allerta meteo sul territorio di San Lazzaro di Savena. Per la serata di oggi, lunedì 9 dicembre e per la giornata di domani, martedì 10, il servizio meteorologico di Arpae ha emesso un’allerta arancione per criticità idraulica e una gialla per criticità idrogeologica: nelle prossime ore, infatti, sono previste nuove precipitazioni che potrebbero generare un ulteriore incremento dei livelli dei fiumi che attraversano la città. Per questo l’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare la massima attenzione, evitando di sostare lungo i corsi d’acqua e a tenersi aggiornati sull’evoluzione dell’allerta meteo consultando i canali istituzionali del Comune.

“Nonostante ieri sera la situazione dei nostri corsi d’acqua fosse molto preoccupante, tanto da costringerci ad emanare un’ordinanza per l’evacuazione dei piani bassi di alcune zone della città per mettere subito in sicurezza le persone, per fortuna oggi non si sono registrati particolari disagi dovuti all’ondata di maltempo che sta attraversando l’Emilia-Romagna – spiega la sindaca di San Lazzaro Marilena Pillati – La nostra attenzione però resta alta e continueremo a tenere monitorato l’evolversi della situazione anche alla luce delle nuove precipitazioni che sono previste per le prossime ore. Raccomando a tutti di prestare la massima attenzione”.

In caso di necessità l’Amministrazione comunale ricorda che è possibile contattare il numero unico di emergenza 112 oppure il Comando della Polizia Locale di San Lazzaro di Savena.