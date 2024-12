Domani, mercoledì 11 dicembre, nell’ambito delle giornate per la disabilità, i Sindaci dell’Unione Bassa Reggiana si recheranno presso il Centro Diurno Nizzola a Guastalla per la donazione di un pulmino da parte di una famiglia che ha raccolto i fondi attraverso la propria lista di nozze.

“Per la cooperativa Anffas Dimensione Uomo è di primaria importanza avere un mezzo nuovo e attrezzato per il servizio di trasporto delle persone con disabilità, che frequentano i nostri servizi – ha detto Paolo Gozzi, presidente Anffas Guastalla –

Siamo grati agli sposi Luca Ferrari e Nicoletta Bonazzi per questa donazione, esempio di solidarietà che ripercorre altre donazioni simili in favore della nostra organizzazione”.

“Questo bel gesto è segnale di una comunità sostenuta dai propri associati e la partecipazione stessa dei Sindaci dell’Unione Bassa Reggiana è un importante riconoscimento alla famiglia Anffas e al lavoro che facciamo quotidianamente, in collaborazione con istituzioni e comunità, per l’inclusione e il sostegno delle persone con disabilità”.

La Cooperativa Anffas Guastalla promuove sempre nuove esperienze con l’obbiettivo di superare limiti culturali, strutturali e tutte le condizioni che impediscono l’inclusione delle persone fragili. Fra i bisogni evidenziati, si rende necessario allestire 4 posti letto da destinare al Durante Dopo di Noi per poter sperimentare esperienze di vita e offrire momenti di sollievo ovvero iniziare a riflettere, già attraverso l’esperienza del “durante noi”, di quale futuro si immaginano per i loro famigliari. Per questo è stata lanciata una raccolta fondi dal titolo “Together we can!”

È fondamentale raggiungere l’obiettivo della raccolta, ovvero la cifra intera di 10mila euro, non solo una parte. Lo prevede il progetto che ha vinto la call COOPERA crowdfunding edition.

“Con l’aiuto dei donatori possiamo raggiungere lo scopo e consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, su base di uguaglianza con gli altri, garantendo l’accesso ad un ambiente adeguato ai propri bisogni” continua Gozzi.

Al progetto sono interessati tutti i Comuni dell’Unione Bassa Reggiana. Fra i donatori figurano Emilbanca, Conad Guastalla, Unione Bassa Reggiana.

Maggiori info:

https://www.ideaginger.it/progetti/oltre-il-limite-esperienze-inclusive-per-persone-con-disabilita.html; canali social Fb e Ig Cooperativa Anffas Guastalla