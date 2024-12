Programma che vince non si cambia. L’Amministrazione Comunale di Calderara di Reno, dopo il successo della prima edizione, ripropone il veglione di Capodanno in piazza. Come in occasione del passaggio tra il 2023 e il 2024, anche quello tra il 2024 e il 2025 si svolgerà in piazza Marconi, davanti al Municipio, e sarà all’insegna dello stare insieme, della musica e dell’allegria per tutte le età.

Si comincerà alle 22 col Family Dance, dedicato in particolare ad un target familiare ma aperto a tutti; dalle 23 la festa si scalderà col live show dei Supernovanta, una formazione composta da musicisti e dj capace di far ballare e cantare un pubblico eterogeneo con i più importanti successi degli anni ‘90 e 2000; a mezzanotte countdown e brindisi, quindi ancora musica e divertimento fino a notte fonda. L’organizzazione sarà a cura di SDC Produzioni, che animerà la piazza con service, giochi di luce e laser.

Come lo scorso anno sarà dunque una festa dedicata alla comunità: «Stare insieme e divertirsi – dice il Sindaco Giampiero Falzone – è un modo di essere che fa una comunità bella, ottimista, coesa. Per questo annuncio con particolare soddisfazione, e devo aggiungere a grande richiesta da parte dei cittadini, che anche quest’anno festeggeremo tutti insieme il Capodanno. Il successo di un anno fa ci ha suggerito che l’esperienza va ripetuta, e io per primo ne sono convinto. Grazie anche ai Supernovanta sarà sicuramente una serata divertente e coinvolgente, per dare il benvenuto ad un 2025 che si spera bello, energico e ricco di positività. Sarà il primo Capodanno del nuovo mandato, per questa Amministrazione che sta camminando in continuità con la precedente, e vogliamo che sia più beneaugurante possibile».

«Anche quest’anno – aggiunge l’Assessore alla Cultura Maria Linda Caffarri – abbiamo ottenuto risposte entusiaste, oltre che dalla cittadinanza, da tante attività e aziende del territorio che ci stanno aiutando, con un’importante attività di sponsorizzazione, a confezionare la serata: Sei Costruzioni, Felsinea Ristorazione, Arte di Abitare, S.I.BO. Srl, Cer Industria, Cave Nord Bologna e Pronto Coffee. La prima edizione era stata storica, ora auspichiamo che il nostro Capodanno diventi una tradizione».