Lungo la strada provinciale SP 80 “Cardinala”, nel territorio del comune di Imola, verranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul canale di scolo consorziale “Fossa Sassatelli – 2’ ramo”.

Per questo si dispone la chiusura della strada per veicoli, bicilette e pedoni, al km 2+150, presso il civico 70 del Comune di Imola, al confine con il Comune di Conselice, tra Spazzate Sassatelli e il ponte sul Sillaro di Campotto, all’altezza del Campotto Volo Guardinghi.

Tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico NON superiore a t 20 e con un numero di assi NON superiore a 3, oltre che per velocipedi e pedoni, saranno deviati sul by-pass stradale temporaneo, adiacente alla sede della strada provinciale. Verrà inoltre istituito un senso unico alternato regolamentato da semaforo o movieri, sullo stesso by-pass temporaneo. Sul by-pass temporaneo divieto di transito per tutti i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a t 20 e con un numero di assi superiore a 3.

Termine dei lavori previsto per il mese di marzo 2025.