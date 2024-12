Anche quest’anno AVIS Sassuolo aderisce alla Maratona Telethon, creata nel 2009 per sostenete l’omonima associazione impegnata nella ricerca di cure contro le malattie rare per le quali le case farmaceutiche non hanno alcun interesse economico ad impegnarsi. Un invito dunque alle persone interessate ad avvicinarsi agli stand AVIS che quest’anno verranno posizionati in due luoghi diversi strutturati per la vendita di prodotti Telethon.

Come tradizione in Piazza Garibaldi venerdì 13 dicembre (al mattino durante il mercato), sabato 14 dicembre dalle 15:30 alle 19:00, e domenica 15 con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00.

La direzione della Galleria del Centro Commerciale Gemma (ex Panorama ora Rossetto) ha offerto per i giorni 14 e 15 dicembre, dalle 9:00 alle 19:00 uno spazio nel quale, assieme ai volontari Avis, saranno presenti anche il dott. Gigetto (clown di corsia negli ospedali) e dott. Scossa che intratterranno i bambini presenti.