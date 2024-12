Questa notte intorno alle 3:00, un incendio ha interessato una palazzina di via Susano 4 a Formigine di proprietà della Formigine Patrimonio e in gestione ACER. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco. L’incendio si sarebbe sprigionato da un automezzo privato nel parcheggio sotterraneo, per cause in corso di accertamento.

15 persone sono state portate all’ospedale, a Sassuolo e Baggiovara, per lieve intossicazione da fumo; tra questi alcuni anziani ed una ragazzina. Dei 14 appartamenti, 5 non sono stati danneggiati. L’Amministrazione comunale di Formigine sta lavorando per garantire alloggio temporaneo alle altre 9 famiglie.