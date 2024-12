Nel 140esimo anno dalla fondazione dello storico marchio Landini, il gruppo Argo Tractors, lancia un nuovo progetto che ha quale obiettivo principale la formazione del personale. Si tratta della Factory School, ente interno destinato a preparare i neo-assunti, ma aperto anche agli operatori esperti, con l’obiettivo di migliorare la qualità del prodotto e dei processi, raggiungendo uno standard operativo sempre più elevato e che coinvolge la produzione partendo dalle basi.

“La Factory School è stata predisposta in un’area dedicata all’interno del nostro stabilimento di Fabbrico – spiega Antonio Salvaterra, Marketing Director di Argo Tractors – e si compone di 11 postazioni didattiche all’interno di aule allestite con strumenti visivi e supporti per la formazione pratica, sui quali l’allievo può mettersi alla prova fino a quando non risulta autonomo. Nelle diverse postazioni maestri dedicati trasmettono le conoscenze di base propedeutiche alla successiva attività in linea: dall’organizzazione aziendale si passa ai dispositivi di protezione individuale, alla modulistica, ai sistemi di montaggio, al funzionamento del supermarket aziendale, fino ai serraggi idraulici, le registrazioni, gli impianti elettrici per concludere con una valutazione volta al miglioramento continuo”.

La Factory School si avvale di un corpo docente composto da “maestri” interni, formati per questa attività con lo scopo di consolidare la cultura della qualità del lavoro nei processi produttivi del trattore.

Il progetto, avviato a febbraio 2024, è iniziato con la formazione di 5 maestri, selezionati all’interno dei vari stabilimenti di Argo Tractors per competenze e capacità didattiche e che da subito hanno appreso le modalità di insegnamento che si basano sul metodo Training Within Industry.

“Factory School rappresenta un progetto innovativo ed in continua evoluzione – conclude Salvaterra -. La sua natura dinamica assicura una costante collaborazione con l’area Ricerca & Sviluppo, contribuendo a migliorare e uniformare le competenze di persone con esperienze e background diversi, massimizzando la qualità totale del processo produttivo e promuovendo quello spirito di collaborazione e quel lavoro di squadra che caratterizzano Argo Tractors”.

****

Argo Tractors SpA, multinazionale con sede nel cuore della Motor Valley italiana a Fabbrico (RE), progetta, produce e distribuisce trattori a marchio Landini e McCormick.

Innovazione tecnologica, fattore umano e sostenibilità ambientale guidano l’azione di Argo Tractors rendendolo uno dei principali player mondiali nel comparto della meccanizzazione agricola.

Grazie a processi produttivi verticalizzati viene realizzato internamente il 65% in valore dei componenti dei trattori, mantenendo il made in Italy come asset centrale, ma aprendosi al mercato globale grazie all’ampia gamma di trattori e ricambi capaci di rispondere alle diverse esigenze dei mercati mondiali.

Argo Tractors conta 6 stabilimenti in Italia, 2.000 dipendenti, 14 filiali commerciali nel mondo, 130 importatori, 2.500 concessionarie ed una capacità produttiva di oltre 20.000 trattori l’anno.