“Desidero ringraziare per questo gesto di generosità che consolida questa bella tradizione. Il sorriso che ho visto questa mattina negli occhi di chi donava e di chi riceveva è il segno che l’impegno per gli altri fa bene a tutta la comunità”. Lo ha affermato il sindaco Massimo Mezzetti intervenendo in occasione della tradizionale donazione, da parte dell’associazione internazionale Regina Elena onlus, di panettoni e pandori agli anziani e ai bambini accolti nelle strutture comunali di Modena e dei Comuni montani.

La consegna dei presenti natalizi, 222 in tutto, è avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 11 dicembre, in un incontro in piazza Grande con una rappresentanza della onlus, tra cui il delegato nazionale Paolo Salerno. L’iniziativa ha rappresentato anche l’occasione per ricordare la modenese Maria Grazia Badiali, a lungo figura di riferimento dell’associazione Regina Elena che festeggia quest’anno 30 anni di attività a Modena.

I 222 dolci natalizi (di cui alcuni con impasto “celiaco”) donati dall’associazione, impegnata in attività di carattere spirituale, caritatevole e culturale, rappresentano solo una parte di una più ampia distribuzione, in corso in questi giorni in provincia, che conta, in totale, 3 mila prodotti natalizi ripartiti in alcuni istituti caritatevoli del territorio.

Maria Grazia Badiali, scomparsa nel gennaio 2022, era stata insignita della “Bonissima” nel 2016, come riconoscimento per il suo impegno instancabile nelle attività di beneficenza e di promozione dell’educazione, della cultura e della pace. Era stata, infatti, delegata internazionale in Italia per gli aiuti umanitari dell’associazione Regina Elena, attiva a Modena dal 1994 e operativa in 56 Paesi, occupandosi di beneficenza e promuovendo l’educazione, la cultura, la pace e la tutela dell’ambiente e del patrimonio.