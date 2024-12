S’intitola ‘Ricordati il bonsai’ ed è ambientato in Giappone il nuovo esilarante spettacolo de I Legnanesi che andrà in scena il 14 e 15 dicembre (sabato ore 21, domenica ore 16) al Teatro Duse di Bologna, come sempre rigorosamente en travesti.

Questo nuovo capitolo della saga della famiglia Colombo segna anche il traguardo dei 75 anni di carriera della compagnia, un anniversario che sottolinea l’inossidabile amore del pubblico verso la comicità e le tradizioni lombarde portate sul palco dai personaggi di Teresa (Antonio Provasio), Mabilia (Enrico Dalceri) e Giovanni (Italo Giglioli).

‘Ricordati il bonsai’ conserva tutto il fascino del teatro popolare, questa volta con un tocco esotico proveniente dall’Oriente, dove è ambientata la nuova avventura dei tre protagonisti.

“Il Giappone ha una storia millenaria, ma al contempo è all’avanguardia nella tecnologia e nella cultura contemporanea – spiega Mitia Del Brocco – per me I Legnanesi rappresentano proprio questo dualismo: la famiglia Colombo incarna la tradizione popolare, ma con una modernità che li rende sempre attuali e riconoscibili anche nel mondo di oggi”.

La scelta del Giappone è quindi una metafora: un viaggio tra opposti che si completano, in cui vecchio e nuovo trovano armonia e ironia.

