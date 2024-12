Valentina Orioli, assessora alla mobilità del comune di Bologna, ha annunciato di lasciare il suo ruolo in giunta.

“Sono ricercatore dal 2016 e sto riflettendo sulla fatica che mi sono assunta in giunta comunale – ha detto Orioli -. Ne parlavo col sindaco di recente, chiedendomi se non fosse giusto riprendere spazio per il mio lavoro vero e per la mia famiglia speciale. Tornerò al mio lavoro, lo dico qui a coronamento di un bellissimo progetto come quello del tram. Sono emozionata. Credo di aver dato molto a Bologna ma molto di più mi ha dato lei, ringrazio i miei due sindaci, Virginio Merola e Matteo Lepore, colleghi e tecnici, e la grande comunità di progetto del tram, dalla bella livrea rosso-oro e su cui salirò anch’io, un giorno”.

“A Valentina Orioli va un enorme grazie per questi anni di intenso lavoro insieme. Anni nei quali abbiamo condiviso tanto anche sul piano personale – ha dichiarato il sindaco Lepore – Negli ultimi giorni ci siamo confrontati su questa sua decisione e le faccio i migliori auguri per tutto, con l’auspicio di poter continuare a collaborare insieme in futuro in altre forme. Anche per la necessità di dare continuità ai tanti e fondamentali progetti della mobilità nominerò a breve un nuovo assessore”.