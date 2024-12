Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto Marco Emilio Lepido, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Si ricorda che lo svincolo 3 Ramo Verde è chiuso in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 ed è chiuso anche lo svincolo che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), con provenienza stazione di Bologna Borgo Panigale, immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: viale Palmiro Togliatti, via della Pietra, SS9 via Emilia e rientrare in Tangenziale allo svincolo 4 via del Triumvirato.

***

Sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43), per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 8:00 alle 18:00 di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi (km 0+000) e Sasso Marconi svincolo (km 2+700), in entrambe le direzioni. In alternativa, si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.

***

Sulla SS9 Via Emilia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 7:00 di lunedì 16 alle 6:00 di mercoledì 18 dicembre, in modalità continuativa: sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con il Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), verso Bologna Borgo Panigale; sarà chiuso, per chi proviene da Modena, l’allacciamento con il Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), verso la Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo San Giovanni in Persiceto.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona/Pescara.

Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona/Pescara e Bologna.

Inoltre, non sarà accessibile l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, si consiglia di percorrere la Complanare sud, la SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, la SP19 e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso Ancona/Pescara: Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso Bologna: Bologna Fiera.