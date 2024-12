Questi alcuni passaggi dalla conferenza post gara di mister Fabio Grosso:

“Abbiamo fatto delle buone cose, ovviamente non era facile perché il Frosinone ci lasciava giocare e poi erano pronti subito a ripartire e a buttarsi gli spazi. Noi non abbiamo creato grandissime occasioni al primo tempo, però abbiamo creato presupposti per poi al secondo tempo andare in vantaggio e rischiare su un’occasione. Siamo stati un po’ ingenui nel subire subito dopo il pareggio del Frosinone.

Poi abbiamo avuto, sia prima del gol che dopo, due, tre, anche quattro potenziali o occasioni per chiudere la gara. Non ci siamo riusciti, ovviamente poi fino all’ultimo siamo stati in bilico, però sono contento della prestazione che hanno fatti i ragazzi”.