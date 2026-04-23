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Si svolgerà giovedì prossimo, 30 aprile, a partire dalle ore 18,15 la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo convocata in modalità mista dal Presidente del Consiglio Comunale Filippo Simeone presso al Sala Consiliare di via Pretorio 18.

Saranno 12 i punti all’ordine del giorno, di cui 2 interrogazioni.

Si inizierà con una comunicazione del Sindaco, per poi proseguire con l’interrogazione a firma del Consigliere Giuseppe Vandelli (Gruppo Misto) avente ad oggetto “Dissesti via circonvallazione sud”. Chiuderà il ciclo delle interrogazioni quella, sempre a firma di Giuseppe Vandelli (Gruppo Misto) avente ad oggetto “Moschea abusiva di via Atene”.

Terminate le interrogazioni il Consiglio Comunale proseguirà con una comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale a cui seguirà l’approvazione del Bilancio Definitivo Sgp srl chiuso al 31/12/2025 e l’approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2025.

Al settimo punto è prevista l’approvazione della Variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 a cui seguirà l’approvazione dello schema di convenzione per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura Secchia nei comuni di Sassuolo e Soliera per il triennio 2026-2028.

Si procederà poi all’approvazione della convenzione di collaborazione per il supporto della Provincia di Modena all’attività espropriativa di competenza del comune di Sassuolo per poi procedere all’esame di un ordine del giorno a firma delle consigliere Rossi e Hdily . (Pd) avente ad oggetto “Intitolazione di una panchina gialla alla memoria di Giulio Regeni, nel decimo anniversario della sua uccisione, quale impegno permanente del comune di

Sassuolo per la verità, la giustizia e la tutela dei diritti umani”.

Chiuderanno la seduta l’esame di un ordine del giorno avente ad oggetto “comune plastica free” e l’esame di un ordine del giorno a firma del consigliere Roli (Pd) avente ad oggetto “valorizzazione e promozione di iniziative di socializzazione comunitaria rivolte agli anziani autonomi attraverso momenti conviviali strutturati e ricorrenti”.