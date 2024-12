Torna al Teatro Celebrazioni di Bologna l’imperdibile appuntamento con il gospel internazionale e con il format Harlem Gospel Night: protagonista, giovedì 19 dicembre alle ore 21.00, Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers, uno dei più apprezzati gruppi gospel dell’ultimo decennio, che dopo aver calcato i palcoscenici di cinque Continenti arriva per la prima volta nella città felsinea.

Composto da 21 performers – 17 tra i migliori solisti gospel di Baltimora, nel Maryland, diretti dal frontman Eric Waddell e accompagnati da tre strumentisti – l’ensemble vanta numerosi riconoscimenti, tra cui nel 2014 al Rhythm of Gospel Awards per il migliore CD tradizionale dell’anno e per la migliore performance. E tra le sue apparizioni in alcune delle sale più prestigiose al mondo, si menziona quella al Kennedy Center di Washington in occasione del Gospel Heritage Month.

Il gruppo, con una perfezione vocale che ricorda le formazioni di artisti del calibro di Hezekiah Walker e Ricky Dillard, nel più tradizionale spirito gospel si esibirà in coreografie e virtuosismi con tutta l’energia che lo contraddistingue, e non mancherà di interagire con il pubblico.

Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it